Menopoza anason

Kadınların korkulu rüyası menopoz, ateş basması, uykusuzluk ve sinirli ruh haline neden oluyor. Bu şikayetleri azaltmanın yolu, doğal bitkilerden geçiyor. Anason, içerisindeki doğal östrojen ile menopoz şikayetlerini azaltıyor. Uyku bozukluklarını gideriyor. Yine kediotu çayı ve melisa çayı da menopoz döneminde rahatlatıyor.
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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