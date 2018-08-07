Yol Durumu
  1. Biberiye sıkılaştırır

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Menopoza anason
Kadınların korkulu rüyası menopoz, ateş basması, uykusuzluk ve sinirli ruh haline neden oluyor. Bu şikayetleri azaltmanın yolu, doğal bitkilerden geçiyor. , içerisindeki doğal östrojen ile şikayetlerini azaltıyor. Uyku bozukluklarını gideriyor. Yine kediotu çayı ve melisa çayı da menopoz döneminde rahatlatıyor.
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