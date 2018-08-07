Türkiye'de henüz birkaç aylık faaliyette bulunan sosyal medya uygulaması Kwai, sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekiyor. 27 Temmuz günü Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyasına destek olan Kwai, Kan Ver Can Ver sloganı ve etiketiyle kampanyaya kullanıcılarını davet etti. Prof. Dr. Orhan Kural'ın da gönüllülerinden biri olduğu etkinliğe, uygulamanın fenomenleri de katılım gösterdi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte renkli görüntüler de meydana geldi. Etkinlik sonunda, Türk Kızılayı Maltepe Şubesi, Kwai Türkiye'ye teşekkür ederken, Türkiye'nin pek çok bölgesinden videolu destek mesajları da paylaşıldı. Kwai yetkilileri, dünya genelinde 800 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcıları olduğunu belirtti.
Kwai’den kan bağışı
Etiketler: Türk Kızılayı , Türkiye , Kwai
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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