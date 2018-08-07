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Hamileymişim

Hamileymişim
Sağlıkta yapılan bir hata "Pes" dedirtti. Ressam Karolin Fişekçi, Büyükçekmece'de gittiği özel bir hastanenin yanlış veri girmesi sonucu sistemde 33 haftalık hamile görüldüğünü iddia etti. Fişekçi, "'na göre 33 haftalık hamileymişim! Büyükçekmece'de bir hastaneye gitmiştim, orada yanlış bir veri girmişler" diyerek yaşananlara isyan etti. Fişekçi, şimdilerde kan testi verip hamile olmadığını ispatlamak için uğraştığını da sözlerine ekledi.
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