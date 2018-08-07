Sağlıkta yapılan bir hata "Pes" dedirtti. Ressam Karolin Fişekçi, İstanbul Büyükçekmece'de gittiği özel bir hastanenin yanlış veri girmesi sonucu sistemde 33 haftalık hamile görüldüğünü iddia etti. Fişekçi, "Sağlık Bakanlığı'na göre 33 haftalık hamileymişim! Büyükçekmece'de bir hastaneye gitmiştim, orada yanlış bir veri girmişler" diyerek yaşananlara isyan etti. Fişekçi, şimdilerde kan testi verip hamile olmadığını ispatlamak için uğraştığını da sözlerine ekledi.
Hamileymişim
Etiketler: Karolin Fişekçi , Sağlık Bakanlığı , İstanbul
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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