Yol Durumu
  1. İstanbul'un iki yakasını birleştirecek üç katlı tünel geliyor! İşte güzergahı

Haftada 5 kilo verdiren diyet listesi!

Fazla kilolardan şikayet edenler çeşitli diyet yöntemleri deniyor. Son zamanlarda Dukan diyetini uygulayanlar oldukça memnun. Taş devri dönemi esas alınarak oluşturulan dukan diyeti listesine harfiyen uyanlar bu diyetin 1 haftada bile 5 kilo verdirebileceğini söylüyorlar. İşte Dukan diyeti ile ilgili merak edilen herşey...

Haftada 5 kilo verdiren diyet listesi!

Dukan diyet listesi son zamanlarda çok fazla popüler olan diyetler arasında yer alıyor. Taş devri dönemi esas alınarak oluşturulan dukan diyeti listesine harfiyen uyanlar bu diyetin 1 haftada bile 5 kilo verdirebileceğini söylüyorlar. Dukan diyet listesinin nasıl yapıldığına dair bir bilginiz yoksa ve hızlı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız, sizler için hazırlanmış dukan diyet listesine göz atabilirsiniz.

  • 07 Ağustos 2018, Salı 18:14
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar