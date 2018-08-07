Haftada 5 kilo verdiren diyet listesi!

Dukan diyet listesi son zamanlarda çok fazla popüler olan diyetler arasında yer alıyor. Taş devri dönemi esas alınarak oluşturulan dukan diyeti listesine harfiyen uyanlar bu diyetin 1 haftada bile 5 kilo verdirebileceğini söylüyorlar. Dukan diyet listesinin nasıl yapıldığına dair bir bilginiz yoksa ve hızlı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız, sizler için hazırlanmış dukan diyet listesine göz atabilirsiniz.