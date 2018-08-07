Dukan diyet listesi son zamanlarda çok fazla popüler olan diyetler arasında yer alıyor. Taş devri dönemi esas alınarak oluşturulan dukan diyeti listesine harfiyen uyanlar bu diyetin 1 haftada bile 5 kilo verdirebileceğini söylüyorlar. Dukan diyet listesinin nasıl yapıldığına dair bir bilginiz yoksa ve hızlı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız, sizler için hazırlanmış dukan diyet listesine göz atabilirsiniz.
Haftada 5 kilo verdiren diyet listesi!
Fazla kilolardan şikayet edenler çeşitli diyet yöntemleri deniyor. Son zamanlarda Dukan diyetini uygulayanlar oldukça memnun. Taş devri dönemi esas alınarak oluşturulan dukan diyeti listesine harfiyen uyanlar bu diyetin 1 haftada bile 5 kilo verdirebileceğini söylüyorlar. İşte Dukan diyeti ile ilgili merak edilen herşey...
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