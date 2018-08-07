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'un iki yakasını birleştirecek üç katlı tünel geliyor! İşte güzergahı

Cumhurbaşkanı 'ın 100 günlük icraat programında dünyanın ilk üç katlı tüp tüneli de vardı. Tünel için yakın zamanda ihaleye çıkılacak. Hem raylı sistemin hem araçların kullanacağı tünel, boğazın iki yakasını 6'ncı kez birleştirecek. Peki tünelin güzergahı neresi olacak?

İstanbulun iki yakasını birleştirecek üç katlı tünel geliyor! İşte güzergahı
, 3 katlı büyük tünelini 100 günlük hedeflerinin arasına koydu. Kısa süre içinde ihaleye çıkılacak. İstanbul deyince akla ilk gelen sorun trafik. Trafiğe çıkan araç sayısı her gün artıyor. Hal böyle olunca da bu sorunu çözmek için yeni projeler yapılıyor. O projelerden birisi de 3 katlı büyük tünel. Tünelden hem raylı sistem geçecek hem de araçlar kullanabilicek. Tünelin orta katını metro kullanacak. Alt ve üst katlarını ise araçlar.

TÜNEL GÜZERGAHI NERESİ OLACAK?
CNN Türk'ün haberine göre tüp tünel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro tüneli ile 'nün aksının ihtiyaç duyduğu karayolu tüneli ile birleşecek. Ortaya çıkan tek tünelle Boğaz altından geçiş sağlanacak. Tüp tünel, 9 metro hattı ile entegre olacak. Tünelin raylı sisteminin ayağı İncirli'den başlacak o hat önce Mecidiyeköy'e gidecek. Ardından da 'na ulaşacak. Ordan tünele girilecek ve 'nda Söğütlüçeşme'ye ulışalacak. Tünelin araçları taşıyacak olan kısmı Hasdal'dan başlayacak. Rumeli Hisarı'ndan tünele girip karşıya geçecek ve Anadolu Yakası'nda Çamlık'ta TEM'e bağlanacak.

Günde 6,5 milyon yolcu bekleniyor
Raylı sistem hem Kadıköy-Kartal hattına hem de Marmaray'a entegre olacak. Tünel tamamlandığında 31 kilometrelik hat üstündne 14 istasyon bulunacak. Raylı sistem sayesinde Söğütlüçeşme'den İncirli'ye seyahat süresi 40 dakikaya inecek. Tüp tüneli günde 6,5 milyon kişinin kullanması bekleniyor.

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  • 07 Ağustos 2018, Salı 14:29
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