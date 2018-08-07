Çikolata ömrü uzatır

Herkes, genç kalmanın ve yaşlanmamanın sırrını arıyor. 70'li yaşlarda bile genç görünmenin yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.
Aşkın Nasırcılar, yaşlanmayı yavaşlatan formülü, sizler için açıklıyor. Egzersiz, stres kontrolü, uyku gibi başlıkların yaşlanmayı yavaşlatma konusunda çok etkili olduğunu vurgulayan Dr. Nasırcılar, şu besinleri öneriyor:
BİTTER ÇİKOLATA: Hücreleri yeniler. Gençlik verir.
YABAN MERSİNİ: Antioksidan deposu yaban mersini, ömrü uzatr. Yaşlanmayı yavaşlatır.
İNCİR: Gençleştirir. Bağırsakları korur.
Karaciğer ve beyin sağlığını destekler.
AVOKADO: Kanser ile savaşır. Sağlık ve gençlik verir.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.
Aşkın Nasırcılar, yaşlanmayı yavaşlatan formülü, sizler için açıklıyor. Egzersiz, stres kontrolü, uyku gibi başlıkların yaşlanmayı yavaşlatma konusunda çok etkili olduğunu vurgulayan Dr. Nasırcılar, şu besinleri öneriyor:
BİTTER ÇİKOLATA: Hücreleri yeniler. Gençlik verir.
YABAN MERSİNİ: Antioksidan deposu yaban mersini, ömrü uzatr. Yaşlanmayı yavaşlatır.
İNCİR: Gençleştirir. Bağırsakları korur.
Karaciğer ve beyin sağlığını destekler.
AVOKADO: Kanser ile savaşır. Sağlık ve gençlik verir.
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