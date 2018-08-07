Baba vahşet

İstanbul Esenyurt'ta Suudi Arabistan uyruklu Nidhal Mohammed Tımraz, küçük çocuğunu yol ortasında dövmeye başladı. Dayakla yetinmeyen cani adam, daha sonra küçük çocuğun kafasını yol ortasında bulunan demir bariyerlere vurmaya başladı. Son olarak da çocuğu birkaç kez sırt üstü yere vuran adama, önce yoldan geçen sürücüler müdahale etti.
Cani adamı sürücüler ve çevredeki vatandaşlar linç etmek istedi. Sivil polis memuru araya girerek cani babayı linç edilmekten son anda kurtardı. Gözaltına alınan baba, tedavisi yapılmak üzere Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi olay yerinde çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan çocuk ise yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Yaşanan olay sonrasında çocuğu hastaneye götüren Muhammet Yunusoğlu, "Kavga olduğunu zannettim hemen olay yerine gittim. Çocuğun yerde yattığını gördüm. Hemen kucağıma alarak ilk yardımda bulundum. Sonra hastaneye götürdüm. Babası tekme tokat dövmüş, kafasını yerlere vurmuş" dedi.
Tesadüfen olay yerinde bulunan sivil polis, havaya ateş ederek vatandaşları engelledi.
Cani adamı sürücüler ve çevredeki vatandaşlar linç etmek istedi. Sivil polis memuru araya girerek cani babayı linç edilmekten son anda kurtardı. Gözaltına alınan baba, tedavisi yapılmak üzere Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi olay yerinde çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan çocuk ise yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Yaşanan olay sonrasında çocuğu hastaneye götüren Muhammet Yunusoğlu, "Kavga olduğunu zannettim hemen olay yerine gittim. Çocuğun yerde yattığını gördüm. Hemen kucağıma alarak ilk yardımda bulundum. Sonra hastaneye götürdüm. Babası tekme tokat dövmüş, kafasını yerlere vurmuş" dedi.
Tesadüfen olay yerinde bulunan sivil polis, havaya ateş ederek vatandaşları engelledi.
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