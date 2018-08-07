Yol Durumu
  1. Tele-FETÖ!
  2. Uçurdu!

vahşet

Sokak ortasında oğlunu öldüresiye döven adamı, vatandaşlar linç etmek istedi. Komaya giren ile oğlu, iki ayrı hastaneye sevk edildi

Baba vahşet
İstanbul 'ta uyruklu Nidhal Mohammed Tımraz, küçük çocuğunu yol ortasında dövmeye başladı. Dayakla yetinmeyen cani adam, daha sonra küçük çocuğun kafasını yol ortasında bulunan demir bariyerlere vurmaya başladı. Son olarak da çocuğu birkaç kez sırt üstü yere vuran adama, önce yoldan geçen sürücüler müdahale etti.



Cani adamı sürücüler ve çevredeki vatandaşlar linç etmek istedi. Sivil polis memuru araya girerek cani yı linç edilmekten son anda kurtardı. Gözaltına alınan baba, tedavisi yapılmak üzere Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi olay yerinde çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan çocuk ise yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Yaşanan olay sonrasında çocuğu hastaneye götüren Muhammet Yunusoğlu, "Kavga olduğunu zannettim hemen olay yerine gittim. Çocuğun yerde yattığını gördüm. Hemen kucağıma alarak ilk yardımda bulundum. Sonra hastaneye götürdüm. Babası tekme tokat dövmüş, kafasını yerlere vurmuş" dedi.



Tesadüfen olay yerinde bulunan sivil polis, havaya ateş ederek vatandaşları engelledi.


Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar