Ekim ayından itibaren alışverişlerde ücretsiz plastik torba verilmesi yasaklanacak. 1 Ocak 2018'de yürürlüğe girmesi beklenen, uygulama süresi 1 yıl uzatılan plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik düzenlemede takvim bir kez daha değişti. Ekim ayı sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeye göre; plastik poşetlerin fiyatı bakanlık tarafından belirlenecek ve ücretsiz plastik poşet talep edilemeyecek. Sisteme uymayana, yapılan denetimler sonunda ceza kesilecek.
Alışveriş poşeti paralı oluyor
Etiketler: plastik poşet , alışveriş poşeti
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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