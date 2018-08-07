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paralı oluyor

Alışveriş poşeti paralı oluyor
Ekim ayından itibaren alışverişlerde ücretsiz plastik torba verilmesi yasaklanacak. 1 Ocak 2018'de yürürlüğe girmesi beklenen, uygulama süresi 1 yıl uzatılan lerin ücretlendirilmesine yönelik düzenlemede takvim bir kez daha değişti. Ekim ayı sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeye göre; plastik poşetlerin fiyatı bakanlık tarafından belirlenecek ve ücretsiz plastik poşet talep edilemeyecek. Sisteme uymayana, yapılan denetimler sonunda ceza kesilecek.
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