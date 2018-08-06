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Yaylada gerginlik! Çadır ateşe verildi, sandalyeler havada uçtu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Gito Yaylası'nda, yaylacıların ortak kullandığı mera alanına ticari amaçlı kurulan çadırda satış yapılması gerginliğe neden oldu. Hayvanlarını otlatamadıklarını belirten bir grup yaylacı, çadır sahibine tepki gösterdi. Gerginlik üzerine bir kadın, sandalye ile saldırdığı çadırdaki malzemeleri kırıp döktü, bir başka yaylacı da benzin döktüğü çadırı ateşe verdi.

Yaylada gerginlik! Çadır ateşe verildi, sandalyeler havada uçtu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde son yıllarda yerli-yabancı turistlerin ilgi gösterdiği doğal güzelliği ile öne çıkan Gito Yaylasında, yaylacıların ortak kullandığı mera alanına ticari amaçlı çadır kuran Hasan Toroslu ziyaretçilere yiyecek-içecek satışına başladı. Yaylanın ortak mera alanının kapandığını belirten yaylacılar da hayvanlarını otlatamadıkları gerekçesiyle çadırın kaldırılması için imza topladı, Çamlıhemşin Kaymakamlığı'na şikayette bulundu. Yaylaya gelen Jandarma ekipleri tutanak tutarak ceza kestiği Hasan Toroslu hakkında 'mera alanını işgal'den yasal işlem başlattı.

  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 14:18
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