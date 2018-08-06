Anadolu'nun çeşitli illerinden kamyonlara yüklenerek gece İstanbul'a getirilen kurbanlıklar, belediyelerin hazırladığı alanlarda satışa sunulmaya başladı.
İstanbul'un giriş kapısı olan Sultanbeyli'de de belediyenin oluşturduğu yaklaşık 40 bin metrekarelik kurban satış ve kesim merkezinde, 300 çadır kuruldu. Alanda, kurban satıcısı ve alıcılarının ihtiyaç duyacağı mekanların yanı sıra berber hizmeti de yer alıyor. İnternet kafe ile mescitlerin ve çay ocaklarının da bulunduğu alanda ayrıca satıcılar için belediye, her sabah çorba ikramında bulunuyor.
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