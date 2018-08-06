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'da kurban satışları ne zaman başlayacak? ne zaman? Kurban bayramı tatili kaç gün?

'na sayılı günler kala Türkiye'yi de kurbanlık heyecanı sardı. Sultanbeyli Belediyesi'nce düzenlenen kurban satış ve kesim alanında satışlar başladı. Kurban Bayramı'na dair kurbanlık fiyatları merak edilirken merak edilen bir başka konu ise Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu ve Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olduğu... Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban satışları ne zaman yapılacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte tüm detaylar...


Anadolu'nun çeşitli illerinden kamyonlara yüklenerek gece İstanbul'a getirilen kurbanlıklar, belediyelerin hazırladığı alanlarda satışa sunulmaya başladı.

İstanbul'un giriş kapısı olan Sultanbeyli'de de belediyenin oluşturduğu yaklaşık 40 bin metrekarelik kurban satış ve kesim merkezinde, 300 çadır kuruldu. Alanda, kurban satıcısı ve alıcılarının ihtiyaç duyacağı mekanların yanı sıra berber hizmeti de yer alıyor. İnternet kafe ile mescitlerin ve çay ocaklarının da bulunduğu alanda ayrıca satıcılar için belediye, her sabah çorba ikramında bulunuyor.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 14:50
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