Vicdansızlar

Sakarya'da bacakları ve kuyruğu kesilerek öldürülen yavru köpeğin ardından benzer bir skandal Gaziantep'te yaşandı. İslahiye İlçesi'nde, ayağı ve kuyruğu kesilmiş şekilde bulunan sokak köpeği, barınağa götürülerek tedaviye alındı. Yaralı köpeğin tedavisi sürerken, hayvanın kesilen kuyruk ve ayağındaki yaralarda kurtlanma olduğu açıklandı. Sokak köpeğinin bacağını ve kuyruğunu kesen cani ya da canilerin bulunması için çalışma başlatıldı.