Köy kanunu!

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Uzunyayla köyüne 4 yıl önce yerleşen iki aile, köyde sürekli huzursuzluk çıkardı. Bu aileden Z.K.'nin oğlu M.K. (18), arazi yüzünden tartıştığı Hasan Cindilli'yi (19) bıçakladı. Olay sonrası öfkelenen köylüler, meydanda toplandı. Ellerinde sopalarla 'Diş diş, kana kan, intikam', 'Huzuru bozanları köyde istemiyoruz' diye slogan atan köylüler, E.Ç. ve M.K.'nin evine doğru yürümeye başladı. Önlem alan jandarma, kalabalık grubu köyün ileri gelenleriyle birlikte güçlükle durdurabildi. Aileleri linç etmeye giden gençler, jandarma tarafından okulun bahçesine götürüldü ve kapısı kapatıldı.
JANDARMA KURTARDI
Öfkeli kalabalık, komutandan aldıkları sözle sakinleşti. Gerilimin devam ettiği köye giriş çıkışları kontrol altına alan jandarma, öfkelerin odağındaki E.Ç ve Z.K. ile ailelerini askeri araçla köyden çıkardı.
JANDARMA KURTARDI
Öfkeli kalabalık, komutandan aldıkları sözle sakinleşti. Gerilimin devam ettiği köye giriş çıkışları kontrol altına alan jandarma, öfkelerin odağındaki E.Ç ve Z.K. ile ailelerini askeri araçla köyden çıkardı.
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