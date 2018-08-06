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Köy kanunu!

Huzursuzluk çıkardığı öne sürülen iki aileye karşı, köylüler birleşti. sopalarla “İntikam” sloganı atan vatandaşları jandarma önledi

Köy kanunu!
Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Uzunyayla köyüne 4 yıl önce yerleşen iki aile, sürekli huzursuzluk çıkardı. Bu aileden Z.K.'nin oğlu M.K. (18), arazi yüzünden tartıştığı Hasan Cindilli'yi (19) bıçakladı. Olay sonrası öfkelenen köylüler, meydanda toplandı. sopalarla 'Diş diş, kana kan, intikam', 'Huzuru bozanları köyde istemiyoruz' diye slogan atan köylüler, E.Ç. ve M.K.'nin evine doğru yürümeye başladı. Önlem alan jandarma, kalabalık grubu köyün ileri gelenleriyle birlikte güçlükle durdurabildi. Aileleri linç etmeye giden gençler, jandarma tarafından okulun bahçesine götürüldü ve kapısı kapatıldı.

JANDARMA KURTARDI
Öfkeli kalabalık, komutandan aldıkları sözle sakinleşti. Gerilimin devam ettiği köye giriş çıkışları kontrol altına alan jandarma, öfkelerin odağındaki E.Ç ve Z.K. ile ailelerini askeri araçla köyden çıkardı.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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