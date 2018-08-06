Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul Silivri'deki yazlığında yaşadığı solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Yakınlarının araması üzerine 81 yaşındaki usta oyuncu, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ilk tetkikleri yapılan Arkın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Genel durumu takibe alınan Arkın'ın durumunun iyiye gitmesi halinde yarın yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınacağı öğrenildi.
Cüneyt arkın yoğun bakımda
Malkoçoğlu lakaplı ünlü oyuncu, solunum sıkıntısı nedeniyle Silivri’de hastaneye kaldırıldı
Etiketler: yoğun bakım , İstanbul
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.