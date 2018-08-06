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Cüneyt arkın da

Malkoçoğlu lakaplı ünlü oyuncu, solunum sıkıntısı nedeniyle Silivri’de hastaneye kaldırıldı

CÜNEYT ARKIN YOĞUN BAKIMDA
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Silivri'deki yazlığında yaşadığı solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Yakınlarının araması üzerine 81 yaşındaki usta oyuncu, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ilk tetkikleri yapılan Arkın, ünitesinde tedavi altına alındı. Genel durumu takibe alınan Arkın'ın durumunun iyiye gitmesi halinde yarın yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınacağı öğrenildi.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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