Yol Durumu
  1. Sağlığımızı çaldılar
  2. Genç oyuncu kaza kurbanı

babası!

’de bir baba, oğlunun çalıştığı işyerine giderek 4 bin lira çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Şam babası!
Paspas bahanesiyle oğlunun çalıştığı işyerini soyan baba 'pes' dedirtti. Olay 'de meydana geldi. Oğlunun okul masraflarını çıkarması için ganyan bayi sahibi ile konuşup işe alınmasını sağlayan baba, geçen hafta dükkanın kapatılması için yardıma gitti. Çocuğunun paspas yapmasına yardım etti. Bu sırada kasadaki 4 bin parayı alıp cebine koydu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İşyeri sahibi Osman Acar, çalışanından babasının parayı aldığını ve kaçtığını öğrenerek durumu polise bildirdi. Acar, "Aslında onun temizlik falan yapması doğru değil. Oğluna 'Gel ben sana yardım edeyim' demiş. Bu oğlunun söylediği şey. Paspası almış, oraya girmiş. Tabiri caizse profesyonel bir şekilde parayı almış. Parayı üç hamlede alıyor. Şahıs da büyük ihtimal buralarda bir yerde, başka birilerinin canını yakmaya çalışıyordur. Herhalde buradan bir ceza almayacağını falan düşünüyor. Bu kadar kamera görüntüsü varken" dedi.

Etiketler: ,
  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar