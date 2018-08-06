Şam babası!

Paspas bahanesiyle oğlunun çalıştığı işyerini soyan baba 'pes' dedirtti. Olay Eskişehir'de meydana geldi. Oğlunun okul masraflarını çıkarması için ganyan bayi sahibi ile konuşup işe alınmasını sağlayan baba, geçen hafta dükkanın kapatılması için yardıma gitti. Çocuğunun paspas yapmasına yardım etti. Bu sırada kasadaki 4 bin parayı alıp cebine koydu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İşyeri sahibi Osman Acar, çalışanından babasının parayı aldığını ve kaçtığını öğrenerek durumu polise bildirdi. Acar, "Aslında onun temizlik falan yapması doğru değil. Oğluna 'Gel ben sana yardım edeyim' demiş. Bu oğlunun söylediği şey. Paspası almış, oraya girmiş. Tabiri caizse profesyonel bir şekilde parayı almış. Parayı üç hamlede alıyor. Şahıs da büyük ihtimal buralarda bir yerde, başka birilerinin canını yakmaya çalışıyordur. Herhalde buradan bir ceza almayacağını falan düşünüyor. Bu kadar kamera görüntüsü varken" dedi.
İşyeri sahibi Osman Acar, çalışanından babasının parayı aldığını ve kaçtığını öğrenerek durumu polise bildirdi. Acar, "Aslında onun temizlik falan yapması doğru değil. Oğluna 'Gel ben sana yardım edeyim' demiş. Bu oğlunun söylediği şey. Paspası almış, oraya girmiş. Tabiri caizse profesyonel bir şekilde parayı almış. Parayı üç hamlede alıyor. Şahıs da büyük ihtimal buralarda bir yerde, başka birilerinin canını yakmaya çalışıyordur. Herhalde buradan bir ceza almayacağını falan düşünüyor. Bu kadar kamera görüntüsü varken" dedi.
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