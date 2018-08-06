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  1. Eşim bana dokunmuyor!

Kol ve ellerde uyuşma oluyorsa bu soruna dikkat!

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Kol ve ellerde uyuşma oluyorsa bu soruna dikkat!

25 yaşında bir kadınım. Yeni evliyim. Eşimle evlendiğimizden beri bana dokunmuyor. Bahane buluyor. Ne olmuş olabilir?

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 08:10
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