Sahibinden satılık uçak

Antalya'da dekorasyon işiyle uğraşan Ayşegül Köse, bir oyuncak firmasının isteği üzerine 11 metrelik uçak yaptı. 6 metre kanat genişliğindeki uçağı, 8 kişilik ekiple 1,5 ayda tamamladı. Firma, 80 bin liraya mal olan uçağı, bahaneler ileri sürerek teslim almadı. Bun kızan Köse ise uçağı satışa çıkardı. "Kar amacı gütmüyorum" dedi