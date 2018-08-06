Antalya'da dekorasyon işiyle uğraşan Ayşegül Köse, bir oyuncak firmasının isteği üzerine 11 metrelik uçak yaptı. 6 metre kanat genişliğindeki uçağı, 8 kişilik ekiple 1,5 ayda tamamladı. Firma, 80 bin liraya mal olan uçağı, bahaneler ileri sürerek teslim almadı. Bun kızan Köse ise uçağı satışa çıkardı. "Kar amacı gütmüyorum" dedi
Sahibinden satılık uçak
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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