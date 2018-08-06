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Sahibinden satılık uçak

Sahibinden satılık uçak
Antalya'da dekorasyon işiyle uğraşan Ayşegül Köse, bir oyuncak firmasının isteği üzerine 11 metrelik uçak yaptı. 6 metre kanat genişliğindeki uçağı, 8 kişilik ekiple 1,5 ayda tamamladı. Firma, 80 bin liraya mal olan uçağı, bahaneler ileri sürerek teslim almadı. Bun kızan Köse ise uçağı satışa çıkardı. "Kar amacı gütmüyorum" dedi
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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