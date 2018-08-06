Mutluluğa bulgur

maddesi buğday olan bulgur besleyici özelliğiyle Anadolu'nun geleneksel yiyecekleri arasında yer alıyor. Hem ekonomik hem de yüksek karbonhidrat değerine sahip olan bulgur, çinko, krom ve magnezyum içeriğiyle cinsel yaşama ilaç gibi geliyor.Uzmanlar tepeden tırnağa beden ve ruh sağlığına iyi gelen bu besinin diğer faydalarını şöyle sıralıyor:Sindirimi desteklerŞeker hastalığından korur.Kalp krizi ve beyin kanaması riskini azaltır.Kemikleri güçlendirir.Safra taş oluşumunu engelle.