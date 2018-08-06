Mutluluğa bulgur

Ham maddesi buğday olan bulgur besleyici özelliğiyle Anadolu'nun geleneksel yiyecekleri arasında yer alıyor. Hem ekonomik hem de yüksek karbonhidrat değerine sahip olan bulgur, çinko, krom ve magnezyum içeriğiyle cinsel yaşama ilaç gibi geliyor. Çiftlerde cinsel gücü ve isteği artırıyor. Uzmanlar tepeden tırnağa beden ve ruh sağlığına iyi gelen bu besinin diğer faydalarını şöyle sıralıyor:
Sindirimi destekler
Kolon kanserini önler.
Şeker hastalığından korur.
Kötü kolesterolü düşürür.
Kalp krizi ve beyin kanaması riskini azaltır.
Tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.
Kemikleri güçlendirir.
Kansızlığı giderir.
Safra taş oluşumunu engelle.
Beyin ve sinir sistemini destekler.
Alzheimer'dan korur
Sindirimi destekler
Kolon kanserini önler.
Şeker hastalığından korur.
Kötü kolesterolü düşürür.
Kalp krizi ve beyin kanaması riskini azaltır.
Tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.
Kemikleri güçlendirir.
Kansızlığı giderir.
Safra taş oluşumunu engelle.
Beyin ve sinir sistemini destekler.
Alzheimer'dan korur
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