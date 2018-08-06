Mide kanserinde kırmızı alarm!

Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için midenin de sağlıklı olması gerekiyor. Mide kanseri, kadınlarda meme kanserinden ve erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen onkolojik hastalığı oluşturuyor. Belirti vermeden sinsice ilerliyor. Cinsiyet, genetik faktörler, beslenme alışkanlıkları bu hastalığın ortaya çıkmasında etkin rol oynuyor. Hastalığın belirtileri kanser hücrelerinin yerleşim gösterdiği bölgeye ve kanserin evresine göre değişiklik gösteriyor.