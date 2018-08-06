Linç caddesi dayak sokak!

Tek isteği otomobilini başka yere park etmekti. Hırsız sanılınca bir kamyon dayak yedi. Akıllara durgunluk veren olay 22 Temmuz'da Antalya'da meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen evli bir çocuk babası 33 yaşındaki Mehmet Demircan, eşi ameliyat olan teyzesinin oğlu Orhan'ı ziyaret için otomobiliyle Gümüşpala'ya gitti. O geceyi kuzeninde geçirdi. Ancak saat 04.30'da cep telefonundan Demircan'ı arayan polis, aracını bulunduğu yerden çekmesini istedi. Şort ve terlikle evden dışarı çıkan Mehmet Demircan, aracının yanına gitti. Demircan'ı gören bir mahalleli 'İşte hırsız bu' diyerek bağırdı.



KOLU, BACAĞI VE DIŞI KIRILDI

Öfkeli kalabalık bir anda Mehmet Demircan'a saldırdı. Ne olduğunu anlamaya çalışan adam, 'Ben hırsız değilim' demesine rağmen kimse onu dinlemedi. Polis ekipleri Demircan'ı vatandaşların elinden zor kurtardı. Mahalleli araca da zarar verdi. Bayılana kadar taş ve sopalarla dövülen Demircan gözlerini hastanede açtı. Sağ kolu ve sağ bacağı ile iki dişi kırılan Demircan'a 60 gün iş göremez raporu verildi.







MAHKEMEDE HESAPLAŞACAĞIZ

Büyük tehlike atlattığını belirten Mehmet Demircan, "Terlikli ve şortlu hırsız mı olur? İnsanlar nasıl bu kadar cahil ve bilinçsiz olabiliyor. Sorgusuz sualsiz beni dövdüler. Aracıma da zarar verdiler. 13 kişiden şikayetçi oldum. Beni bu hale getirenlerle mahkemede hesaplaşacağım. Bırakın hırsızlığı benim hiçbir suçtan kaydım yok. Babam meyve sebze ticareti ile uğraşıyor. Maddi durumumuz iyi" diye konuştu.









Ceyhan TORLAK