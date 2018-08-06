Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın dün akşam saatlerinde yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından sevenleri konuyla ilgili bilgi edinebilmek için araştırma yapmaya başladı. Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu nasıl? Cüneyt Arkın iyi mi? Cüneyt Arkın hangi hastanede? gibi aramalar yapan sevenlerini rahatlatacak açıklama bugün Cüneyt Arkın'ın menajerlik firmasından geldi. İşte Cüneyt Arkın'ın sağlık durumuna ilişkin son dakika gelişmeleri...
Son dakika: Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu nasıl? Cüneyt Arkın'ın oğlundan son dakika açıklaması
Son dakika... Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın'ın dün akşam saatlerinde yoğun bakımda tedavi altına alınmasının yankıları sürerken Cüneyt Arkın'ın menajerinden ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin flaş bir açıklama da geldi. Ünlü oyuncunun hayranları Cüneyt Arkın'ın sağlığı ile ilgili son gelişmeleri merak ederken; Cüneyt Arkın'ın durumu nasıl? Cüneyt Arkın yoğun bakımda mı? Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu ne durumda? Cüneyt Arkın iyi mi? gibi aramalar yapmaya başladı. Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Cüreklibatur babası Cüneyt Arkın'ın sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklaması yaptı. İşte Cüneyt Arkın'ın son durumu...
Etiketler: Cüneyt Arkın , son dakika
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.