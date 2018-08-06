Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın dün akşam saatlerinde yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından sevenleri konuyla ilgili bilgi edinebilmek için araştırma yapmaya başladı. Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu nasıl? Cüneyt Arkın iyi mi? Cüneyt Arkın hangi hastanede? gibi aramalar yapan sevenlerini rahatlatacak açıklama bugün Cüneyt Arkın'ın menajerlik firmasından geldi. İşte Cüneyt Arkın'ın sağlık durumuna ilişkin son dakika gelişmeleri...