Kemik erimesinin yaşı yok

Osteoporoz yani toplumda bilinen adıyla kemik erimesi, omurga, kalça ve el bileğinde kırıklara ya da ağrılara neden oluyor. Sinsice ilerleyen bu hastalık, sadece yaşlılarda değil, gençlerde de görülüyor. Uz. Dr. Ali İpek, 50 yaşın üzerindeki her 3 kadından 1'inde ve her 8 erkekten 1'inde görülen kemik erimesinin, özellikle çok yaşlı hastalarda tedavi edilemeyen ölümcül kalça kırıklarına neden olduğunu vurguluyor. Kadınlarda, menopoz sonrası azalan östrojen hormonuna bağlı olarak kemik erimesi daha sık görülüyor.



Genetik faktörlerin yanı sıra hareketsiz yaşam, kalsiyum yönünden fakir beslenmek, kemik erimesine neden oluyor. Dr. İpek, günde 15 dakika güneşlenmenin kemik erimesinden koruduğunu söylüyor. Yine süt, yoğurt, peynir ile koyu yeşil yapraklı bitkiler ve badem gibi besinler tüketmek kemiklerin güçlenmesini sağlıyor.