Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bogaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 14.27'de merkez üssü Yumurtalık ilçesinin Kuzupınarı Mahallesi olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçeler ile Adana merkezden de hissedildi.
İşte yaşanan son depremler
Bogaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 14.27'de merkez üssü Yumurtalık ilçesinin Kuzupınarı Mahallesi olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçeler ile Adana merkezden de hissedildi.
İşte yaşanan son depremler
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