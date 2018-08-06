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: 'da ! İşte yaşanan son depremler...

'da haberi! Adana'da deprem meydana geldi! Adana ve çevresinde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sosyal medya üzerinden depremin şiddetini hissettiklerini belirten paylaşımlarda bulundu. tarafından; depremin merkez üssünün Yumurtalık olduğu ifade edildi. İşte son depremler...

Adanada deprem! İşte son depremler...
'nın Yumurtalık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde meydana geldi.

Bogaziçi Üniversitesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 14.27'de merkez üssü Yumurtalık ilçesinin Kuzupınarı Mahallesi olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçeler ile Adana merkezden de hissedildi.

İşte yaşanan son depremler
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 15:03
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