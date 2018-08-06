Endonezya’da deprem: 82 ölü

Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afetle Mücadele Dairesi Başkanı Muhammed Rum, depremde 82 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede geçen hafta aynı bölgede oluşan 6,4 büyüklüğündeki depremde 16 kişi yaşamını yitirmişti.
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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