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’da : 82 ölü

Endonezya’da deprem: 82 ölü
Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda 7 büyüklüğünde bir meydana geldi. Afetle Mücadele Dairesi Başkanı Muhammed Rum, depremde 82 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede geçen hafta aynı bölgede oluşan 6,4 büyüklüğündeki depremde 16 kişi yaşamını yitirmişti.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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