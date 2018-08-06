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Düğün öncesi baba ziyareti

kızı , gelinliğini giydi. Babasının mezarına gitti. bayrağını öpüp kabre astıktan sonra dua etti

Düğün öncesi baba ziyareti
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevliyken Mardin'e geçici görevlendirmeyle giden polis memuru Orhan Ayan 2012'de 'lıların saldırısı sonucu düşmüştü. 6 yıl sonra Büşra, babasının meslektaşı polis ile hayatını birleştirdi. Şehit kızı Büşra, eşiyle birlikte düğün öncesi babasının mezarını ziyaret etti. Daha sonra babasından helallik alıp 'da bayrakları arasında düğün töreni yaptı. Şehit kızının mezarda çekip paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.




, polis memuru Enes Aslan ile evlendi.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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