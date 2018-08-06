Düğün öncesi baba ziyareti

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevliyken Mardin'e geçici görevlendirmeyle giden polis memuru Orhan Ayan 2012'de PKK'lıların saldırısı sonucu şehit düşmüştü. 6 yıl sonra Büşra, babasının meslektaşı polis Enes Aslan ile hayatını birleştirdi. Şehit kızı Büşra, eşiyle birlikte düğün öncesi babasının mezarını ziyaret etti. Daha sonra babasından helallik alıp Burdur'da Türk bayrakları arasında düğün töreni yaptı. Şehit kızının mezarda çekip paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.
Büşra Ayan, polis memuru Enes Aslan ile evlendi.
Büşra Ayan, polis memuru Enes Aslan ile evlendi.
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