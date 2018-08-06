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Bir otobüs dayak

Engelli , bindiği otobüsün şoförüne yumruk attı! Bir anda aracın içi karıştı. Şoförün burnu, vatandaşın ise kafatası ve kolu kırıldı!




Sivas'ta engelli Ahmet Turan Çiftçi, 33 yaşındaki Erdem Çay yönetimindeki özel halk otobüsüne bindi. Bir süre tartıştıktan sonra, şoföre yumruk atmasıyla herkes şok geçirdi! Yolcular, kavgayı ayırmak için yoğun çaba sarf etti.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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