Sivas'ta engelli Ahmet Turan Çiftçi, 33 yaşındaki Erdem Çay yönetimindeki özel halk otobüsüne bindi. Bir süre tartıştıktan sonra, şoföre yumruk atmasıyla herkes şok geçirdi! Yolcular, kavgayı ayırmak için yoğun çaba sarf etti.
Bir otobüs dayak
Engelli Ahmet Turan Çiftçi, bindiği otobüsün şoförüne yumruk attı! Bir anda aracın içi karıştı. Şoförün burnu, vatandaşın ise kafatası ve kolu kırıldı!
Sivas'ta engelli Ahmet Turan Çiftçi, 33 yaşındaki Erdem Çay yönetimindeki özel halk otobüsüne bindi. Bir süre tartıştıktan sonra, şoföre yumruk atmasıyla herkes şok geçirdi! Yolcular, kavgayı ayırmak için yoğun çaba sarf etti.
Etiketler: Sivas , Ahmet Turan Çiftçi
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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