Bir otobüs dayak

engelli Ahmet Turan Çiftçi, 33 yaşındaki Erdem Çay yönetimindeki özel halk otobüsüne bindi. Bir süre tartıştıktan sonra, şoföre yumruk atmasıyla herkes şok geçirdi! Yolcular, kavgayı ayırmak için yoğun çaba sarf etti.