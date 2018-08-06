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Bağ evinde cinnet

Bağ evinde cinnet
Eskişehir'de 'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatih Toka (41), zaman zaman yardım ederek işlerini yaptığı mali müşavir Oğuz Erentürk'ün (53) bağ evine gitti. İkili bilinmeyen bir sebepten bahçede tartışmaya başladı. Toka, Erentürk'ü pompalı tüfekle sırtından vurdu. Daha sonra bahçeden eve giren Toka, burada kendisine ateş ederek canına kıydı. İkili olay yerinde hayatını kaybetti.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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