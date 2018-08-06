Eskişehir'de Osmangazi Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatih Toka (41), zaman zaman yardım ederek işlerini yaptığı mali müşavir Oğuz Erentürk'ün (53) bağ evine gitti. İkili bilinmeyen bir sebepten bahçede tartışmaya başladı. Toka, Erentürk'ü pompalı tüfekle sırtından vurdu. Daha sonra bahçeden eve giren Toka, burada kendisine ateş ederek canına kıydı. İkili olay yerinde hayatını kaybetti.
Bağ evinde cinnet
Etiketler: Eskişehir , Osmangazi Üniversitesi
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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