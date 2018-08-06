Ayıptan dönüldü

Polis memuru Abdullah Ümit Sercan, 2015'te şehadete erdi. Eşi Özay Sercan'a 160 bin lira tazminat verildi. Ancak tazminatın fazla ödendiği belirtildi. İcra takibi başlatılıp 23 bin lira geri istendi. İngilizce öğretmeni Sercan'ın isyanı üzerine yanlış düzeltildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sercan'ı arayarak icra takibinin kaldıracağını söyledi.
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Etiketler: Süleyman Soylu , icra
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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