Yol Durumu
  1. Adliyede ölüme koştu
  2. Bağ evinde cinnet

Ayıptan dönüldü

Ayıptan dönüldü
Polis memuru Abdullah Ümit Sercan, 2015'te şehadete erdi. Eşi Özay Sercan'a 160 bin lira tazminat verildi. Ancak tazminatın fazla ödendiği belirtildi. takibi başlatılıp 23 bin lira geri istendi. İngilizce öğretmeni Sercan'ın isyanı üzerine yanlış düzeltildi. İçişleri Bakanı , Sercan'ı arayarak icra takibinin kaldıracağını söyledi.

Etiketler: ,
  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar