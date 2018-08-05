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Yüksek kolesterol cinselliği etkiler mi?

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Yüksek kolesterol cinselliği etkiler mi?

62 yaşındayım. Eşim cinsel ilişkiye girmekten kaçıyor. Ama benim isteğim var. Doktora söylemeye de çekiniyorum. Ne yapmalıyım?

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  • 05 Ağustos 2018, Pazar 10:08
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