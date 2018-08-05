Temmuz ayının son haftasında etkisini gösteren şiddetli yağış ve dolu yerini Ağustos ayıyla birlikte bahar havasına bıraktı. İstanbullular dün de mutlu bir şekilde güneşin tadını çıkardılar. Peki bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Tüm bu soruların yanıtlarını meteorolojinin açıkladığı son dakika hava durumu raporuyla birlikte haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
Son dakika: Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! İstanbullular bugüne dikkat! (5 Ağustos 2018 Pazar hava durumu)
Hava durumu için son dakika açıklaması geldi. Hafta boyunca çalışan vatandaşlar için hafta sonu hava nasıl olacak sorusuna beklenen sevindirici cevap geldi. Meteorolojiden gelen açıklamaya göre İstanbul'da hava bugün parçalı bulutlu 33 derece. Hava durumu için meteorolojinin yaptığı son dakika açıklamasından sonra İstanbullular rahat bir nefes aldı. Tatil günlerinde sevdikleriyle dışarıda plan yapmak isteyen vatandaşlar soluğu sahilde aldı. İşte il il bölge bölge detaylı hava durumu raporu...
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