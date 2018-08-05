Temmuz ayının son haftasında etkisini gösteren şiddetli yağış ve dolu yerini Ağustos ayıyla birlikte bahar havasına bıraktı. İstanbullular dün de mutlu bir şekilde güneşin tadını çıkardılar. Peki bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Tüm bu soruların yanıtlarını meteorolojinin açıkladığı son dakika hava durumu raporuyla birlikte haberimizde yer verdik. İşte detaylar...