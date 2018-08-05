Süt kolesterolü düşürür

Güçlü kemiklere sahip olmanın yolu, süt içmekten geçiyor. K vitamini deposu süt, göbek ve bel çevresindeki yağları eritiyor. Zayıflamaya yardımcı oluyor. Cildin yıpranmasını ve yaşlanmayı önlüyor. Beyne ihtiyacı olan enerjiyi veriyor. Kalp damar sağlığını destekliyor. Kolesterolü düşürüyor. Kronik bronşit ve bağırsak kanserini önlüyor. Kemik erimesinden koruyor.