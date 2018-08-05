Şimdi ne ya'bacak!'

Turist rehberinin kazada kopan bacağı kurtarılamadı. Acı olay geçtiğimiz yıl 8 Ekim'de Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde yaşandı. İlçeye tatile giden İngiliz Mandy C., bir market sahibinden otomobil kiraladı. Ardından dolaşmaya çıktı. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybedip 29 yaşındaki turist rehber Ferhat Özdemir'in kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada Özdemir'in sol ayağı koptu, kalça kemiği kırıldı. Tedavi altına alınan Özdemir'e bacağının kurtarılması için 10 ameliyat yapıldı. Ne yazık ki doktorların çabası, yeterli olmadı. Doku uyuşmazlığı nedeniyle genç adamın bacağının kesilmesi kararlaştırıldı.
Kazanın ardından Mandy C.'nin kendisini hiç aramadığını belirten Özdemir, İngiliz turistin yargılanmasını istediğini açıkladı. "Eşim ve bir kızım var. Ben çalışamıyorum, eşim de bana baktığı için çalışamıyor. Çocuğuma kayınvalidem bakıyor. 29 yaşındaki bir insanın gençliğini çaldılar" diyerek duygularını aktardı.
Kazada Özdemir'in sol ayağı koptu, kalça kemiği kırıldı. Tedavi altına alınan Özdemir'e bacağının kurtarılması için 10 ameliyat yapıldı. Ne yazık ki doktorların çabası, yeterli olmadı. Doku uyuşmazlığı nedeniyle genç adamın bacağının kesilmesi kararlaştırıldı.
Kazanın ardından Mandy C.'nin kendisini hiç aramadığını belirten Özdemir, İngiliz turistin yargılanmasını istediğini açıkladı. "Eşim ve bir kızım var. Ben çalışamıyorum, eşim de bana baktığı için çalışamıyor. Çocuğuma kayınvalidem bakıyor. 29 yaşındaki bir insanın gençliğini çaldılar" diyerek duygularını aktardı.
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