Sarıp sarmaladık

Çabalar sonuç verdi. Beyin felci hastası Ayberk, dün ameliyat edildi. İzmir Çiğli'de yaşayan Akın ailesinin çocukları Ayberk, beyin felci ve kronik akciğer yetmezliği rahatsızlığı ile dünyaya geldi. Anne Neslihan Akın, oğlunun tedavisi ile yakından ilgilendi. Eşi fabrikada çalışan genç kadın, evde sarma yapıp satarak oğlunun tedavisini üstlendi. Ancak 8 yaşındaki Ayberk'in hastalığı ilerleyince ameliyat olmasına karar verildi. Ancak ailenin durumu, 23 bin liralık ameliyatın masraflarını karşılamaya yetmedi.
HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ
Bunun üzerine anne Neslihan Akın, oğlunun rahatsızlığının ne olduğunu ve ne yapmaları gerektiğini anlatan bir video çekti. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoya destek geldi. Aralarında sanatçı Demet Akalın'ın da bulunduğu binlerce kişi, hem para yardımında bulundu, hem de sarma siparişi verdi. Kısa sürede Ayberk'i iyileştirecek ameliyatın tutarı biriktirildi. Küçük çocuk, geçtiğimiz gün İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat edildi. 5.5 saat süren ameliyatın başarılı geçtiği öğrenildi. Anne Akın, destek olan herkese teşekkür etti.
HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ
Bunun üzerine anne Neslihan Akın, oğlunun rahatsızlığının ne olduğunu ve ne yapmaları gerektiğini anlatan bir video çekti. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoya destek geldi. Aralarında sanatçı Demet Akalın'ın da bulunduğu binlerce kişi, hem para yardımında bulundu, hem de sarma siparişi verdi. Kısa sürede Ayberk'i iyileştirecek ameliyatın tutarı biriktirildi. Küçük çocuk, geçtiğimiz gün İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat edildi. 5.5 saat süren ameliyatın başarılı geçtiği öğrenildi. Anne Akın, destek olan herkese teşekkür etti.
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