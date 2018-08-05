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Kocakarı!

’da bir kadın, ten para istedi. Olumsuz yanıt alınca ‘kocama baktın’ diyerek darp etti

Kocakarı!
Tatil için 'yi seçen kadın , uğradığı saldırı sonucu neye uğradığını şaşırdı. Olay dün Mudanya'da feribot iskelesinin önünde yaşandı. Kimliği belirlenemeyen bir kadın, başka bir kadından para istedi. Turistin para vermemesi üzerine 'kocama baktın' diyerek saldırdı. Darp edilen turist, çevrede bulunan vatandaşlardan ve polislerden yardım istedi. Turist kadının çığlıkları üzerine saldırgan bölgeden uzaklaştı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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