Tatil için Türkiye'yi seçen kadın turist, uğradığı saldırı sonucu neye uğradığını şaşırdı. Olay dün Bursa Mudanya'da feribot iskelesinin önünde yaşandı. Kimliği belirlenemeyen bir kadın, başka bir kadından para istedi. Turistin para vermemesi üzerine 'kocama baktın' diyerek saldırdı. Darp edilen turist, çevrede bulunan vatandaşlardan ve polislerden yardım istedi. Turist kadının çığlıkları üzerine saldırgan bölgeden uzaklaştı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kocakarı!
Bursa’da bir kadın, turistten para istedi. Olumsuz yanıt alınca ‘kocama baktın’ diyerek darp etti
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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