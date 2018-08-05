Akhisar-Manisa devlet karayolu 5. kilometresi Organize Sanayi Bölgesi kavşağında dün korkunç bir kaza meydana geldi. Kocaeli- Denizli seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsü sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Ters dönüp yan yattı. Otobüsteki yolculara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazada otobüste bulunan Serpil Kuran (45) hayatını kaybetti. 41 kişi de yaralandı. Kuran'ın cenazesi, morga kaldırıldı.
Katliam gibi kaza
Manisa’nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsü kayganlaşan yolda ters dönüp yan yattı. Feci kazada can pazarı yaşandı
Etiketler: Hava durumu , Organize Sanayi Bölgesi , Manisa , Kocaeli , Denizli , kaza
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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