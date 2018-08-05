Yol Durumu
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  2. Dev dalga Berrak’ı kaptı

Katliam gibi

’nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsü kayganlaşan yolda ters dönüp yan yattı. Feci da can pazarı yaşandı

Katliam gibi kaza
Akhisar- devlet karayolu 5. kilometresi kavşağında dün korkunç bir meydana geldi. - seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsü sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Ters dönüp yan yattı. Otobüsteki yolculara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazada otobüste bulunan Serpil Kuran (45) hayatını kaybetti. 41 kişi de yaralandı. Kuran'ın cenazesi, morga kaldırıldı.
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