Çeşme ilçesine bağlı Germiyan köyündeki Yeni Dostlar Sitesi'nde tatilini geçiren 74 yaşındaki Yalvaç Aysu, serinlemek için sitenin plajından denize girdi. Vertigo hastası olan Aysu, birkaç dakika sonra suyun içerisine düştü ve baygınlık geçirdi. Su yutan ve denizin üzerinde hareketsiz yatan Aysu'yu etraftaki yazlıkçılar uzun süre fark etmedi.
'BAYILMIŞIM'
Ta ki, site sakini Aysu'nun her gün başlarını okşadığı, beslediği köpekler havlayıncaya kadar. İki köpek havlayıp denizin içerisine kadar girdiler. Genellikle sakin olan köpeklerin havladığını gören plajdaki vatandaşlar hemen denize doğru koştu. Hemen Yalvaç Aysu'yu kıyıya çıkardılar. Aysu iki gün yoğun bakımda tutuldu. Hastanede tedavisi süren Yalvaç Aysu, "Biraz yüzdükten sonra çıkmak istediğimde su seviyesinin boyumu aştığını fark ettim. Sonra başım döndü ve bayılmışım. Anlatılana göre beslediğim köpekler beni görüp havlamışlar. Hayat dönüşüm o köpeklere bağlı" dedi.
Eray ARPAŞİN
'BAYILMIŞIM'
Ta ki, site sakini Aysu'nun her gün başlarını okşadığı, beslediği köpekler havlayıncaya kadar. İki köpek havlayıp denizin içerisine kadar girdiler. Genellikle sakin olan köpeklerin havladığını gören plajdaki vatandaşlar hemen denize doğru koştu. Hemen Yalvaç Aysu'yu kıyıya çıkardılar. Aysu iki gün yoğun bakımda tutuldu. Hastanede tedavisi süren Yalvaç Aysu, "Biraz yüzdükten sonra çıkmak istediğimde su seviyesinin boyumu aştığını fark ettim. Sonra başım döndü ve bayılmışım. Anlatılana göre beslediğim köpekler beni görüp havlamışlar. Hayat dönüşüm o köpeklere bağlı" dedi.
Eray ARPAŞİN
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