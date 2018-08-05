Dön gel Serkan

17 yaşındaki lise öğrencisisalı günü terlikle 'çarşıya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı. Bir daha da geri dönmedi. Aile, cep telefonunu sattığı öğrenilen çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor. Anne"Bana bunu yapma Serkan." dedi.