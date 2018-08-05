Sivas'ta 17 yaşındaki lise öğrencisi Serkan Ünlü salı günü terlikle 'çarşıya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı. Bir daha da geri dönmedi. Aile, cep telefonunu sattığı öğrenilen çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor. Anne Melik Ünlü "Bana bunu yapma Serkan. Dön gel" dedi.
Dön gel Serkan
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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