Samsun'da Semanur Akyıldız (20), dün at barınaklarının karşısındaki dere kenarında 3 erkek arkadaşıyla birlikte oturuyordu. Nereden ve kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen pompalı tüfekten çıkan saçmalarla göğsünden ve yüzünden yaralandı. Genç kız, hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Akyıldız'ın yanındaki Erdal D. (22), Ramazan Ç. (19) ve Mehmet Ö. (22) gözaltına alındı.
Derede vurdular
Etiketler: Samsun
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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