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Yüzde çıkan sivilceler bakın hangi hastalığa işaret

Yüzün farklı bölgelerinde çıkan sivilceler hastalık işareti olabilir. Bu sivilcelerin çıktığı bölgeye göre hastalık tahmini yapılabilir, erken tanı ile birlikte tedavi sürecini kolay bir hale getirebilirsiniz. İşte yüzünüzde görülen bölgeye göre ortaya çıkan sivilcelerin nedenleri…

Yüzde çıkan sivilcelerin bir anlamı var!

1.BÖLGE: ALIN

Alında sivilce çıkması sıklıkla görülen bir durum olsa bile altında farklı bir sağlık sorunu yatıyor olabilir. Alın bölgesinde sıklıkla sivilce çıkmasının stres, uykusuzluk gibi sebepleri olabileceği gibi karaciğer, sindirim sistemi ve beslenme düzeyi ile ilgili sağlık sorunlarının da işareti olabilir..

  • 05 Ağustos 2018, Pazar 20:41
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