Cinnetten kurtuluş

alkollü olan, dün cinnet getirdi. Evde olan eski eşidarp etti. 4 çocuğunu da dövdü, birini bıçakladı. Kadın bir yolunu bulup polisi aradı. Ekipler, M.U'ya fark ettirmeden eve girdi. Çocukları teker teker kurtardı. Şüpheli ise etkisiz hale getirildi.