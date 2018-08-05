Konya'da alkollü olan M.U, dün cinnet getirdi. Evde olan eski eşi M.E.'yi darp etti. 4 çocuğunu da dövdü, birini bıçakladı. Kadın bir yolunu bulup polisi aradı. Ekipler, M.U'ya fark ettirmeden eve girdi. Çocukları teker teker kurtardı. Şüpheli ise etkisiz hale getirildi. Daha sonra karakola götürüldü.
Cinnetten kurtuluş
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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