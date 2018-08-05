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Cinnetten kurtuluş

Cinnetten kurtuluş
Konya'da alkollü olan M.U, dün cinnet getirdi. Evde olan eski eşi M.E.'yi darp etti. 4 çocuğunu da dövdü, birini bıçakladı. Kadın bir yolunu bulup polisi aradı. Ekipler, M.U'ya fark ettirmeden eve girdi. Çocukları teker teker kurtardı. Şüpheli ise etkisiz hale getirildi. Daha sonra karakola götürüldü.

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