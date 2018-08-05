Hakkında onlarca film yapılan, sürekli gemi ya da uçak kazalarına basında yer bulan Bermuda Şeytan Üçgeni bir kez daha gündemde.
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi ortaya çıktı!
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Miami eyaletinin güneyinde bulunan Bermuda Şeytan Üçgeni ile ilgili bilim adamları çalışmalarını tamamladı.Uçak ve gemi kazaları ile gündeme gelen Bermuda Şeytan Üçgeni'nin büyük gizemi Southampton Üniversitesi araştırmacılarına göre bakın nasıl değerlendirildi...
Etiketler: Bermuda Şeytan Üçgeni , kaza
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