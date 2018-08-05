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'nin gizemi ortaya çıktı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Miami eyaletinin güneyinde bulunan ile ilgili bilim adamları çalışmalarını tamamladı.Uçak ve gemi ları ile gündeme gelen Bermuda Şeytan Üçgeni'nin büyük gizemi Southampton Üniversitesi araştırmacılarına göre bakın nasıl değerlendirildi...

Gizemi ortaya çıktı

Hakkında onlarca film yapılan, sürekli gemi ya da uçak kazalarına basında yer bulan Bermuda Şeytan Üçgeni bir kez daha gündemde.

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  • 05 Ağustos 2018, Pazar 14:35
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