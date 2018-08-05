Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü kursu "e-sınav"ları bundan sonra 81 ilde yapılacak.

Daha önce, 28 ilde bulunan e-sınav merkezlerinin tüm illerde faaliyete geçirilmesiyle, motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarının kağıt ve kalemle yapılması sonlandırıldı. Kağıt ve kalem kullanılarak dün yapılan son sınava 108 bin kişi katıldı.

Adaylar, bundan sonra 81 ildeki e-sınav merkezlerinde sınava girecek. Bu kapsamda yılda yaklaşık 2 milyon 500 bin adayın sınava girmesi öngörülüyor.