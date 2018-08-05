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ında başlıyor! 'Kalem ve kağıt devri sona erdi'

() ı hakkında değişikliğe gitti. Ehliyet sınavı artık e-ticaret sistemi üzerinden yapılacak. Uygulanacak olan bu sisteme göre artık kalem ve kağıt kullanımı mevcut değil. Adaylar, bundan sonra sınav sorularını "e-sınav" merkezlerindeki bilgisayarlardan cevaplayacak. Bu uygulama sayesinde sınava randevu sistemiyle en te girebilecek ve sonuçlarını sınavın hemen ardından öğrenebilecek. Ehliyet sınavında nasıl olacak, ehliyet sınavındaki değişiklikler, ehliyet sınavı uygulaması nasıl olacak merak edenlere işte ehliyet sınavı hakkında her şey haberin detayında...

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor

Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü kursu "e-sınav"ları bundan sonra 81 ilde yapılacak.

Daha önce, 28 ilde bulunan e-sınav merkezlerinin tüm illerde faaliyete geçirilmesiyle, motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarının kağıt ve kalemle yapılması sonlandırıldı. Kağıt ve kalem kullanılarak dün yapılan son sınava 108 bin kişi katıldı.

Adaylar, bundan sonra 81 ildeki e-sınav merkezlerinde sınava girecek. Bu kapsamda yılda yaklaşık 2 milyon 500 bin adayın sınava girmesi öngörülüyor.

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  • 05 Ağustos 2018, Pazar 13:13
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