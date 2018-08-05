22 Temmuz Pazar Günü gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans kısmına Genel Kültür Genel Yetenek kısmına 1 milyon 234 bin aday katıldı.

Kamu personeli olmak için sınava giren adaylar aynı gün öğleden sonra 440 bin 324 kişinin daha Eğitim sınavı kısmına katıldılar. Sınav kimine göre zor kimine göre kolaydı ama adaylar sınav streslerini bir nebze de olsa üstünden atmanın rahatlığını yaşadılar. Şimdi ise en çok merak edilen konuların başında KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu geliyor. Bu sorunun cevabını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için derledik.

2018 ÖSYM KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?​

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM KPSS lisans sınavı sonuçları tarihi belli oldu mu? İşte ÖSYM sınav takviminde yer alan KPSS lisans sınav sonucu kesin açıklanma tarihi...

KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ

Kamu Personeli Seçme Sınavı 22 Temmuz Pazar günü 1 milyon 234 bin adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Kamu personeli olmak isteyen adaylar sınava katılım gerçekleştirdi. Kimine göre kolay kimine göre ise zor olan bu sınav neticesinde adayların merak ettiği konuların başında ise KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu geliyor. İşte KPSS lisans sınavı sonuçları açıklanma tarihi...

KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan habere göre 22 Temmuz tarihinde düzenlenen KPSS lisans sınavı sonuçları 31 Ağustos Cuma günü açıklanacak. Adaylar 31 Ağustos cuma günü sınav sonuçlarını ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecekler.

Adaylar TC. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile Aday İşlemleri Sistemine https://ais.osym.gov.tr/ giriş yaparak sonuca ulaşabilecek.