Yazın en sevilen meyvelerinden üzüm, beyin hücrelerini besliyor. Hafızayı güçlendiriyor. Alzheimer'dan koruyor. Kolesterolü dengeliyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Astım tedavisine yardımcı oluyor. Kabızlık, şişkinlik, böbrek ve midede hazımsızlık gibi problemlerini engelliyor. Saçların daha gür çıkmasını sağlıyor.
Astımın çözümü üzüm
Etiketler: Astımın
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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