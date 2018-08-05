Yol Durumu
  1. Süt kolesterolü düşürür

çözümü üzüm

Astımın çözümü üzüm
Yazın en sevilen meyvelerinden üzüm, beyin hücrelerini besliyor. Hafızayı güçlendiriyor. Alzheimer'dan koruyor. Kolesterolü dengeliyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Astım tedavisine yardımcı oluyor. Kabızlık, şişkinlik, böbrek ve midede hazımsızlık gibi problemlerini engelliyor. Saçların daha gür çıkmasını sağlıyor.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar