Acil şoför

Erzincan'da otobüs şoförü Selahattin Sağır (33), Çarşamba günü bir kadın yolcunun yere yığıldığını fark etti. Epilepsi nöbeti geçiren kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından aracı en yakın hastanenin acil servisine çekti. Tedavi altına alının kadın, iyileşti. Cankurtaran şoför Sağır, "İlk yardımı uygulayamasaydım hastamızı arabada kaybedebilirdik" dedi.