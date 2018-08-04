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Dünyanın en çirkin gelini'nin son hali görenleri şaşırttı

Herkes tarafından dünyanın en çirkin gelini olarak anılıyordu; eşiyle ayrılacakları iddia edildi. Sonunda öyle bir hırs yaptı ki yeni halini görenler gözlerine inanamadı

Dünyanın en çirkin gelininin büyük değişimi

Bu fotoğrafı görmeyen pek kimse yoktur. Çünkü ona herkes 'dünyanın en çirkin gelini' dedi yıllar boyunca. Sürekli içeriği komik olan haberlerde yer alan demirbaş fotoğraflardan biriydi. Dünyanın her yerinde güzellik algısı bambaşka ama bu kadın yıllar boyunca çirkinlik yaftalarına maruz kaldı ve ağır ithamların yükünü çekmek zorunda kaldı.

  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 19:38
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