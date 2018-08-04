4 Ağustos 2018 Ehliyet sınavı yorumları nelerdir? MEB MTSAS ehliyet sınavı zor muydu kolay mıydı? Binlerce sürücü adayının katıldığı ehliyet sınavına dair merak edilenleri sizler için derledik. MEB MTSAS ehliyet sınavı yorumlarını araştıran adaylar, sınavın zorluğu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. 4 Ağustos tarihinde saat 14:00 itibariyle başlayan ehliyet sınavı 2 saat sürdü ve 50 sorudan oluştu. Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır. Ehliyet sınavında baraj olan 70 puanı geçen adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Sınavda adayın aracı düzgün şekilde hareket ettirmesi, dönüş kurallarına uyması, emniyet kemerini takması gibi durumlar artı puan getirir. Adayın hız kurallarını ihlal etmesi, araç ile geri geri gidememesi gibi durumlar da puanının düşmesine neden olur.

EHLİYET SINAVI SAAT KAÇTA?

4 Ağustos ehliyet sınavı cumartesi günü saat 14:00'te başlayacak. İlk yardım, trafik adabı, trafik ve çevre, araç tekniği dersleri olmak üzere 50 sorudan oluşan sınav, 2 saat sürecek.

EHLİYET SINAVINA GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

4 Ağustos cumartesi günü yapılacak olan ehliyet sınavına giriş belgesi sürücü kursları tarafından onaylatılıp adaylara verilmektedir. Giriş belgesini sürücü kurslarından temin edebilirsiniz. ehliyet sınavına girecek olan adaylar ayrıca e- devlet web adresinden ehiyet sınavı giriş yerlerini öğrenebilir.

EHLİYET SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIYOR?

Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur. Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ehliyet sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından senede beş defa yapılıyor. Sınavın ikincisi 21 Nisan Cumartesi günü yapıldı. Üçüncü sınav 4 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

2018/MTSKS-2 21 NİSAN 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-3 04 AĞUSTOS 2018 ( saat 14.00)

2018/MTSKS-4 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

Direksiyon sınavları için genelde ise tam bir tarih açıklanmıyor. Ancak genelde direksiyon sınavları ehliyet sınavları açıklandıktan 2 ila 5 hafta arasında bir süre içerisinde gerçekleştiriliyor. Bu tarihleri de en net, ehliyet sınavı ve direksiyon sınavı için gittiğiniz kurslar biliyor. Bu anlamda zaten bir kursa gidiyorsanız, tarihi kurslar planlayacağı için fazla endişelenmeniz gerekmiyor.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILIR?

Ehliyet sınavında en az 70 puan alanlar, direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon sınavında adaylara ilk olarak, atacın tanınması ile ilgili birkaç soru sorulur. Sorulara yeterli cevaplar veremeyenler başarısız sayılırlar. Sürüş aşamasına geçildiğinde, adayın aynaları kontrol etmesinden emniyet kemerini takmasına direksiyon hakimiyetini sağlamasından hız kurallarına uymasına kadar pek çok noktaya dikkat edilir ve puan verilir. Adayın sürüş esnasında yapacağı her hata puanının düşmesine neden olur.

Sınavda adayın aracı düzgün şekilde hareket ettirmesi, dönüş kurallarına uyması, emniyet kemerini takması gibi durumlar artı puan getirir. Adayın hız kurallarını ihlal etmesi, araç ile geri geri gidememesi gibi durumlar da puanının düşmesine neden olur.

Direksiyon sınavının süresi ortalama olarak 35 dakikadır. Her adayın sınavından sonra, 5 dakika ara verilir. Sınavın sonuçları da sınav komisyonu tarafından genel olarak aynı gün içerisinde açıklanır ve adaylara ilan edilir.

"M", "A1", "A2", "A" ve "B1" sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama, kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.

"B", "C1", "C", "D1", "D", "BE", "C1E", "CE", "D1E", "DE" ve "F" sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların, emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibak edemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.

Geri geri park etme: "B", "C1", "C", "D1" ve "D" sertifika sınıfı araçlarda, park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, "BE", "C1E", "CE", "DE" ve "D1E" sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.

EHLİYET SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ehliyet sınavında 70 baraj puandır. Bu puanı alan bir aday sınavdan başarılır olur. Ehliyet sınavında toplam 4 alan bulunuyor. Trafik, İlk yardım, Motor ve Trafik adabı olmak üzere. Hangi alandan kaç soru cevapladığınızın hiç bir önemi yok. Toplam verilen doğru cevap sayısı 35 olduğunuzda başarılı sayılırsınız. Puan hesabı yaparken yaptığınız doğru sayısını 2 ile çarpmanız gerekiyor. Örneğin toplam 34 doğru yaptıysanız 68 puan alırsınız. Bu sebeple yapmanız gereken en düşük doğru sayısı 35 yanı 70 puandır. Güncelliğini yitirmiş sitelerde eksik ve hatalı sorular veya eski sisteme ait sorular yer almaktadır. Eski sistemde sorular gündelik hayatta kullanılabilecek nitelikte olmayıp, sizin açınızda emek ve zaman kaybına neden olabilir. O yüzden doğru sayfada olduğunuzu bilmenizi isteriz. Yeni müfredat sınavın farkı sürücülerden olabildiğince, pratik konuları bilmeleri ve bunlarla ilgili temel bilgileri kullanabilmeleridir.

EHLİYET SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecektir. Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

SINAV İTİRAZLARI

a. İtirazlar, sonuçların e-Sınav salonunda/binasında yer alan bilgisayardan ve/veya sınav bitiminde http://esinav.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içinde dilekçeyle ÖDSGM'ye yapılacaktır.

b. Kursiyerler, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının teorik olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.

c. Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan ya da yanlış yatırılan ücretlere dair kursiyerlere ücret iadesi yapılacaktır. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

ç. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılacaktır. Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezi ödeme ekranlarından "MEB İade Bedeli" altında TC kimlik no ile sorgulama yaptırılarak iade edilecektir. Adaylara kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır bu nedenle başvuru sırasında geçerli bir GSM(cep) telefon numarası girilmesi zorunludur.

d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e. İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.