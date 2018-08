Sağlık açısından faydalarının arasında hücre fonksiyonlarını arttırması, kardiyovasküler yani kalp sağlığını koruması, sindirim sorunlarına iyi gelmesi, kanser oluşumunu engellemesi, içerdiği yüksek besin değerleri ile vücudun bağışıklık sistemini koruması, cildinizi saf ve temiz tutması, göz sağlığını koruması, obezite riskini azaltması ve hamilelikte harika bir atıştırmalık özelliğini sağlaması nektarinin genel olarak faydalarını oluşturmaktadır. Bir orta boy nektarin 62 kalori değerine sahiptir ve iyi bir vitamin, mineral ve lif kaynağıdır. Nektarin ayrıca orta boy yaprak döken bir ağacın meyvesidir. Nektarin çiçeği de bulunur. Onun renkleri ise pembemsi beyaz renklerdedir. Tek bir çekirdek etrafında sulu ve sarı renkte bir ete sahiptir. Nektarin ayrıca bir meyve olarak oldukça sağlıklıdır ve sağlık açısından birçok yararı vardır. İçerisinde herhangi bir doymuş yağ bulunmaz. Tam aksine antioksidan, vitamin, mineral ve besin değerleri bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Nektarin hangi rahatsızlıklara iyi gelir? İşte nektarinin yararları….

NEKTARİN NEDİR?

Nektarin, aynı zamanda erik ve şeftali gibi Rosaceae ailesine ait lezzetli bir meyvedir. Aslında, şeftali gibi üzerinde tüy olmaması dışında, birebir aynı görünmektedir. Sıcak ılıman bölgede yetiştirilen nektarin, sulu meyvenin içinde sert bir tohum bulundurur. Botanikte ismi Prunus persica olarak bilinir. Nektarin bağırsak sağlığını desteklemekten bağışıklığı güçlendirmeye kadar çok çeşitli sağlık faydaları içerir.

NEKTARİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Antioksidan: Nektarin tam bir antioksidan kaynağıdır. İçerisinde antioksidan çeşidi olarak karotenoidler, polifenoller ve C vitamini bileşikleri bulunur. Ayrıca küspesi ile kıyaslanacak olduğunda, yüzeyinde çok daha yüksek oranda bu antioksidan bileşiklerini barındırır. Bu yüzden tek yapmanız gereken nektarini yıkamak ve soymadan tüketmektir. Antioksidanların görevi vücut direncini arttırmak, serbest oksijen moleküllerini nötrlemek ve serbest radikallerin elektron düzeyini bozarak kontrolsüz bölünmelerini engellemektir.

Kilo Verme: Nektarin düşük kalorili yapısı sayesinde kilo vermek isteyenler için harika bir meyvedir. 100 gram nektarin 44 kaloridir ve yalnızca doymamış yağlar içerir. Nektarin, lifli içeriği ile uzun süre tok kalmanızı sağlayarak kilo vermenize yardımcı olur.

Göz Sağlığı: Nektarinin bir diğer faydası da göz sağlığını korumaktır. İçerisinde bulunan lutein, önemli bir besleyicidir, göz sağlığını koruyucu bir etki yapar ve yaş ile alakalı olarak ortaya çıkan makula dejenerasyonu rahatsızlığını önlemede etkili bir rol oynar. Ayrıca lutein oldukça güçlü bir antioksidan olduğu için nükleer katarakt riskini azaltır. Lutein, gözün makula pigmentine yerleşiktir. Oksitadif stresi ve yüksek dalga boyuna sahip ışık ışınlarının zararlı etkilerinden gözün retina tabakasını korur. Son olarak nektarinde bulunan beta karoten de, A vitamini sentezinde görevlidir. A vitamini de gözün görüş kısmını ve körlük gibi hastalıkları önler.

Kanser: Nektarin, klorojenik asit içermektedir. Bu asit çeşidi de tümörleri ve başta kolon kanseri olmak üzere diğer kanser çeşitlerini önlemek gibi doğal bir bileşiktir. Ayrıca içerisinde bulunan beta karoten de akciğer kanseri ile savaşmada etkili bir role sahiptir. Kanser ile savaşma işlemini asıl olarak antioksidanlar yapar. İlk olarak tümör ve ilerleyen zamanlar a kansere sebep olan serbest radikaller, bu süreci kontrolsüz bölünmeye uğrayarak gerçekleştirirler. Kontrolsüz bölünme işlemi vücudun hangi kısmında gerçekleşiyor ise o bölgeye ait bir kanser hastalığı oluşur. Bunu önlemek için antioksidanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Antioksidanlar, serbest radikallerin elektron düzenini bozarak, kontrolsüz bölünmelerini engeller. Bu şekilde kanserden korunmuş olursunuz. Bu yüzden antioksidan tüketimlerine özen göstermeniz gerekir.

Bağışıklık: Nektarinin bir diğer görevi de bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektir. İçerisinde bol miktarda C vitamini, çinko ve diğer koruyucu fenolik asit gibi antioksidan bileşiklerin bulunmasından dolayı vücudun bağışıklık sistemini arttırıcı etki yapar. Böylece vücudun enfeksiyonlar ile savaşmasına yardım eder. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bileşikler başta soğuk algınlığını iyileştirmesi, açık olan yaraların daha çabuk düzelmesi ve diğer hastalıkları önleme de oldukça etkilidir. Bu yüzden hastalıklardan korunmak adına yeterli miktarlarda antioksidan takviyesi gereklidir.

Cilt Sağlığı: Nektarinde bulunan bio tatlandırıcılar cilt sağlığını korumayı sağlar. Ayrıca beta karoten, C vitamini ve lutein gibi antioksidan bileşikleri de cilt sağlığının korunması adına savunucu etkiler yapar. Beta karoten, C vitamini sentezini sağlayarak, UV ışınların cilde vermiş olduğu hasarları önler. C vitamini de kolajen üretimini teşvik eder. Kolajenlerin vücuttaki görevi de cilt hücrelerinin genç kalmasını sağlamaktır. Ayrıca nektarinde bulunan lutein de serbest radikallerin cilde yapacağı zararlı etkilerden ve güneşten gelen UV ışınlardan korur.

Sindirim: Nektarinin doğası gereği içinde bulunan lif ve alkalin, sindirim sisteminin korunmasını sağlar. Ayrıca diğer hastalıklar için de etkilidir. İçerisinde bulunan lif de suyu absorbe eder yani emilimini sağlar. Bağırsak hareketini düzenler ve gastrit, ülser ve kabızlık gibi sorunların çözülmesinde yardımcı olur. Nektarinin diğer bir işlevi de vücutta atık olarak bulunan ve zararlı etkiler veren toksinlerin vücuttan atılmasını sağlamaktır.

Potasyum Eksikliğini Önler: Nektarin, düzgün sinir ve hücresel işlev için gerekli olan potasyum içerir. Nektarinde bulunan potasyum, protein sentezinde, kasların işleyişinde, elektrolit dengesinde, optimum karbonhidrat kullanılmasında ve metabolik süreçlerin desteklenmesinde yardımcı olur. Vücuttaki potasyum açığı, kas gücünü bozabilen ve kalp ritm bozukluğuna neden olabilecek hipokalemi gibi sorunlara neden olabilir.

Hücre Sağlığı: Nektarinin içerisinde hücrelerin ve dokuların normal fonksiyonlarına devam edebilmeleri için gerekli olan temel mineral, fosfor bulunur. Nektarinde bulunan fosfor sağlıklı ve güçlü dişlere sahip olmanızı, kemiklerinizin kuvvetlenmesi ve karbonhidrat ile yağların metabolizmaya katılmalarını sağlar. Diğer hücresel görevleri ise sinir iletimini sağlaması, normal kalp atış hızının elde edilmesi ve hasarlı hücrelerin onarımının yapılması gibi faydaları vardır. Ayrıca nektarinin içerisinde bulunan demir, kırmızı kan hücreleri için hemoglobin üretimi sağlar, büyümesinden ve gelişmesinden de demir minerali sorumludur.



NEKTARİNİN BESİN İÇERİĞİ!

Nektarin düşük kalorilidir, ancak birtakım önemli mikro besinlerle birlikte lif, C vitamini ve A vitamini içerir. Bir orta boy nektarin yaklaşık olarak aşağıdaki besin değerlerine sahiptir:

- 62,5 kalori

- 15 gram karbonhidrat

- 1.5 gram protein

- 0.5 gram yağ

- 2.4 gram lif

- 7.7 miligram C vitamini (Günlük ihtiyacın % 13'ü)

- 471 IU vitamin A (Günlük ihtiyacın % 9'u)

- 285 miligram potasyum (Günlük ihtiyacın % 8'i)

- 1.6 miligram niasin (Günlük ihtiyacın % 8'i)

- 0.1 miligram bakır (Günlük ihtiyacın % 6'sı)

Nektarin, yukarıdaki besinlerin yanı sıra, az miktarda manganez, fosfor, K vitamini ve E vitamini içerir.