Yol Durumu
  1. Feci kaza! Yolcu otobüsleri çarpıştı

Kilo vermek için ameliyat olmak şart mı?

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Kilo vermek için ameliyat olmak şart mı?

39 yaşındayım. Çok yürüyorum. Son zamanlarda cinsel organımda yanma var. İlişkide de başarısızım. Dereotu iyi gelir dediler. Doğru mu?

Etiketler:
  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 09:37
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar