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'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 13 yaralı

'un Kargı ilçesinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Feci kaza! Yolcu otobüsleri çarpıştı

'da D-100 karayolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik sında 13 kişi yaralandı.

YOLCU OTOBÜSLERİ ÇARPIŞTI

Kaza, Kargı ilçesi D-100 Karayolu Beygircioğlu köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre istikametine gitmekte olan Serkan Yanal idaresindeki 41 UP 999 plakalı yolcu otobüsü kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Servet Karakelle yönetimindeki 24 AAD 040 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

2'Sİ ÇOCUK 13 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2'si çocuk 13 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 09:22
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