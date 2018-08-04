Yol Durumu
  1. Dolar ne kadar oldu? İşte son durum...

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Ağustos ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2018 emekli ikramiyesi

Milyonlarca emekli Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinin ne zaman yatacağı konusunu merak etmeye başladı. Bin liralık bayram ikramiyesinin yatmasını bekleyen vatandaşlara dün Başkan Erdoğan'dan müjde gelmişti. Erdoğan'ın emeklilere bayram ikramiyesi müjdesinin ardından milyonlarca emekli, Ağustos ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2018 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekliye bayram ikramiyesi kaç para yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi nasıl alınır? gibi sorular sormaya başladı. İşte 2018 ağustos ayı emekli maaşları ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili tüm detaylar...

Milyonlarca emeklinin gözü bu tarihte!

Son dakika haberi.. Kurban bayramına sayılı günler kala milyonlarca emekliye müjdeli haber hükümetten geldi. Ramazan bayramında yatan bin liralık ikramiyenin ardından emeklilerin gözü kulağı Ağustos ayına çevrilmişti. Kurban bayramı önceside hesaplarına bin lira yatacak olan emekliler maaşlarının ve ikramiyenin ne zaman yatacağını araştırırken müjdeli haber geldi. Haftaya hesaplarına bin liralık ikramiyenin yatma süreci başlayacak.

  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 10:15
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar