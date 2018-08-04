Son dakika haberi.. Kurban bayramına sayılı günler kala milyonlarca emekliye müjdeli haber hükümetten geldi. Ramazan bayramında yatan bin liralık ikramiyenin ardından emeklilerin gözü kulağı Ağustos ayına çevrilmişti. Kurban bayramı önceside hesaplarına bin lira yatacak olan emekliler maaşlarının ve ikramiyenin ne zaman yatacağını araştırırken müjdeli haber geldi. Haftaya hesaplarına bin liralık ikramiyenin yatma süreci başlayacak.